Трамп объяснил смех во время его выступления в Генассамблее ООН

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что присутствовавшие в зале на его выступлении на открытии 73-й сессии Генассамблеи ООН смеялись не над ним. Об этом пишет РИА Новости.

"Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело. Это был смех не надо мной", — цитирует агентство слова Трампа.

Республиканец рассказал, что выступал перед группой в высшей степени профессиональных людей, большинство из которых были из других стран или ООН. Он отметил, что эти люди не очень расположены к рукоплесканиям, аплодисментам и улыбкам. "Я услышал небольшой шум, и сказал: "Наша страна сильнее, чем когда либо". И это так. И я услышал небольшой шум. И я сказал: "Это правда". И я услышал улыбки. И сказал, что не ожидал, что это будет так", — добавил президент США.

Агентство отмечает, что выступление Трампа состоялось во вторник, 25 сентября. Он рассказал о том, как обстоят дела в Штатах с его приходом в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники за аналогичный срок, после чего в зале раздались смешки.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — немного смутился президент США и продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.