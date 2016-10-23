Трамп поделился планами на первые 100 дней президентства

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп представил программу на первые 100 дней, если он победит на выборах. Стенограмма выступления миллиардера перед сторонниками в Пенсильвании появилась на официальном сайте бизнесмена, пишет "Лента.ру".

Так, Трамп пообещал инициировать поправку к Конституции об ограничении сроков пребывания в Конгрессе и принятие закона о запрете чиновникам Белого дома и конгрессменам быть лоббистами первые пять лет после увольнения с госслужбы.

Также республиканец хочет пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке NAFTA или выйти из него. Кроме этого, по его мнению, нужно выйти из Транстихоокеанского партнерства.

В тексте сказано, что Трамп пообещал отменить "все неконституционные действия исполнительной власти", меморандумы и распоряжения нынешнего американского лидера Барака Обамы, выслать два миллиона нелегальных мигрантов, от которых исходит криминальная опасность и отменит выдачу виз тем странам, которые не захотят принимать их обратно.

Также политик намерен приостановить иммиграцию в Штаты из регионов с высоким уровнем терроризма, где невозможно безопасно осуществить предварительную проверку претендентов на проживание в Америке, добавляет РИА Новости. "Любая проверка людей, прибывающих в нашу страну, будет рассматриваться, как экстремальная проверка", - цитирует агентство его заявление.

В экономике республиканец планирует упростить налогообложение среднего класса и налоговые льготы этой категории. Он пообещал создать не менее 25 миллионов новых рабочих мест за счет налоговой реформы. По его словам, экономика будет расти на четыре процента в год.

Трамп пообещал отменить закон о медобслуживании Obamacare и заменить его на систему сберегательных счетов, с которых оплачиваются медицинские услуги.

Сейчас опросы показывают, что республиканец уступает своей главной сопернице, кандидату от Демократической парии Хиллари Клинтон. Выборы в штатах пройдут 8 ноября.