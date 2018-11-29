Трамп пообещал "разобраться" с произошедшим в Керченском проливе

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он "разберется" с инцидентом в Керченском проливе. Об этом пишет РБК, ссылаясь на интервью главы Белого дома газете The New York Post.

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"Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что случилось", — приводит издание слова республиканца.

Отмечается, что 26 ноября, спустя сутки после инцидента в Керченском проливе с военными кораблями РФ и Украины, Трамп заявил, что ему это "не нравится". Также президент США призвал лидеров Европы поучаствовать в обсуждении ситуации.

Напомним, согласно версии Украины, Киев заранее уведомил Россию о переходе кораблей из Одессы в Мариуполь. В ФСБ в свою очередь сказали, что корабли шли без разрешения на проход в Азовское море. В итоге пограничные катера ФСБ не пустили украинские корабли, обстреляли их и задержали. Экипажи арестованы на два месяца, а украинские военные корабли находятся в Керчи. Киев назвал произошедшее актом агрессии и ввел военное положение в пограничных с Россией и Приднестровьем областях.