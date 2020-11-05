Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента США

Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента страны.

"Остановите подсчеты", – написал глава государства в своем Twitter.

Голосование состоялось 3 ноября, однако огромное количество американцев в этом году выражали свое мнение по почте. На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа и большинство голосов остается за его конкурентом от демократической партии Джо Байденом.

Позднее президент написал еще один твит, в котором заявил, что все пришедшие по почте голоса не будут учтены, однако администрация Twitter отметила пост как вводящий в заблуждение.