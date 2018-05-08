Трамп поздравил Путина со вступлением в должность

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Американский лидер Дональд Трамп направил поздравления российскому коллеге Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на представителя Белого дома Сару Сандерс.

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Она отметила, что республиканец поздравляет главу РФ и "с надеждой ждет время, когда мы сможем выстроить хорошие отношения с Россией".

В ответ на вопрос журналиста о недавних митингах оппозиции в РФ, которые не были согласованы с властями, представитель Белого дома заявила: "США верят, что у каждого человека есть право голоса и право на мирные собрания".

Напомним, накануне, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония инаугурации главы государства. Путин принес присягу и в четвертый раз стал президентом.