Трамп пригрозил закрыть американское правительство
Республиканец заявил, что готов пойти на это ради одобрения финансирования стены на границе с Мексикой
Фото: billboard.com
Американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в Финиксе пригрозил правительству США закрытием, чтобы добиться одобрения финансирования стены на американо-мексиканской границе. Об этом сообщает RT.
По словам республиканца, демократы-обструкционисты не хотят строительства стены. "Поверьте мне, мы закроем наше правительство, чтобы получить стену. Мы получим свою стену", — цитирует издание главу Соединенных Штатов.
Трамп подчеркнул, что демократы делают хорошо лишь одну вещь - критикуют.
Также он обратился к конгрессу Америки, напомнив, что его работой является представление интересов граждан по границе, налогам, здравоохранению и другим вопросам, которые влияют на их жизнь.
Издание напоминает, что в июле палата представителей конгресса США приняла закон о выделении денег на стену на американо-мексиканской границе.