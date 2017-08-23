Трамп пригрозил закрыть американское правительство

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в Финиксе пригрозил правительству США закрытием, чтобы добиться одобрения финансирования стены на американо-мексиканской границе. Об этом сообщает RT.

По словам республиканца, демократы-обструкционисты не хотят строительства стены. "Поверьте мне, мы закроем наше правительство, чтобы получить стену. Мы получим свою стену", — цитирует издание главу Соединенных Штатов.

Трамп подчеркнул, что демократы делают хорошо лишь одну вещь - критикуют.

Также он обратился к конгрессу Америки, напомнив, что его работой является представление интересов граждан по границе, налогам, здравоохранению и другим вопросам, которые влияют на их жизнь.

Издание напоминает, что в июле палата представителей конгресса США приняла закон о выделении денег на стену на американо-мексиканской границе.