Трамп: пришло время конструктивно сотрудничать с Россией
Переговоры двух лидеров о прекращении огня в Сирии спасут жизни, отметил республиканец
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал в своем twitter-аккаунте о переговорах с коллегой из России Владимиром Путиным. По словам республиканца, теперь пришло время продвигать конструктивное сотрудничество с РФ, передает Life.
Глава Белого дома отметил, что два раза настойчиво спросил Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы. "Он категорически отрицает это. Своё мнение я уже давал", - цитирует издание слова Трампа.
Также республиканец отметил, что провел переговоры с российским коллегой о прекращении огня в Сирии, что "спасет жизни".
"Теперь пришло время продвигаться вперёд в конструктивном сотрудничестве с Россией!" - заключил глава Соединенных Штатов.
Напомним, что на переговорах на "полях" саммита G20 Путин и Трамп согласились, что факты вмешательства России в выборы в Америке не выявлены.