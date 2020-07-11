Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

Трамп признал ответственность за кибератаку против российской компании "Агентство интернет-исследований" в 2018 году, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на интервью американского президента с обозревателем Washington Post Марком Тиссеном.

"На этой неделе во время интервью со мной в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал скрытую кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований", – пишет журналист.

На вопрос Тиссена глава государства ответил, что он причастен к данной хакерской атаке, а решение было частью более широкого противостояния России во всем мире.

"Никто не вел себя так жестко с Россией, как я", — приводит слова Трампа обозреватель.

Также американский президент рассказал, что Барак Обама "знал, что Россия занимается манипуляциями", однако ничего не говорил, поскольку думал, что на выборах выиграет Хиллари Клинтон.

Напомним, что первые сообщения о "лично одобренной" Трампом кибератаке появились еще в феврале 2019 года. По данным СМИ, хакеры вооруженных сил США блокировали доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету в 2018 году.