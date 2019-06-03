Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США обвинил Россию, Сирию и Иран в убийствах мирных жителей во время ударов по сирийской провинции Идлиб. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Весь мир следит за этой бойней. Зачем, что это вам даст? Остановитесь!" – написал глава Соединенных Штатов.

Напомним, российские военные помогают сирийскому правительству в уничтожении террористов, блокированных в зоне деэскалации Идлиб.

При этом неоднократно устраивались так называемые "коридоры", по которым сложившие оружие боевики могли выйти из окружения.

По оценкам экспертов, в районе Идлиба находятся свыше 35 тысяч представителей бандформирований.