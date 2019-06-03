Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США обвинил РФ, Сирию и Иран в убийствах мирных жителей
3 июня 2019, 11:36, Роман Кильмяшкин
Президент США обвинил Россию, Сирию и Иран в убийствах мирных жителей во время ударов по сирийской провинции Идлиб. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
"Весь мир следит за этой бойней. Зачем, что это вам даст? Остановитесь!" – написал глава Соединенных Штатов.
Напомним, российские военные помогают сирийскому правительству в уничтожении террористов, блокированных в зоне деэскалации Идлиб.
При этом неоднократно устраивались так называемые "коридоры", по которым сложившие оружие боевики могли выйти из окружения.
По оценкам экспертов, в районе Идлиба находятся свыше 35 тысяч представителей бандформирований.
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