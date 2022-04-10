Трамп сравнил ядерные силы США и России

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил ядерные силы России и США. Как сообщает РИА Новости, бывший глава государства отметил, что не сумел перестроить ядерные силы Америки так, что Вашингтон стал обладать самым мощным ядерным потенциалом.

«Честно говоря, (президент России Владимир — прим. ред.) Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — добавил он.

Напомним, что 2 марта представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отменило ракетные испытания баллистической ракеты «Минитмен», чтобы продемонстрировать отсутствие у США планов по повышению уровня готовности ядерных сил.

Он подчеркнул, что ядерную войну не выиграть и «не следует начинать». При этом отложенное испытание не влияет на ядерное сдерживание страны.