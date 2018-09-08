Трамп заснул во время критикующего его выступления Обамы

Президент США Дональд Трамп рассказал своим сторонникам, что заснул при просмотре посвященного ему выступления экс-президента Барака Обамы, сообщает RT

"Простите, я смотрел ее [речь], но заснул. Мне она показалась очень хорошей для того, чтобы спать", - заявил Трамп.

Он также отметил, что не дослушал выступление Обамы даже до середины.

Кроме того, он подчеркнул, что Обама попытался взять на себя заслуги, за "восстановление" США. Трамп также добавил, что победа демократов на выборах в 2016 года привела бы к спаду ВВП США.

Барак Обама во время выступления в университете Иллинойса выступил с резкой критикой в адрес республиканской партии, Белого дома и лично Трампа. Он заявил, что нынешний лидер США манипулирует американцами через их "страхи и гнев". До этого случая лично Трампа Обама еще не критиковал.