Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае своего переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Анкоридже, Аляска, заявил, что в случае победы на выборах не допустил бы конфликта на Украине. Также он в очередной раз раскритиковал действующего главу государства Джозефа Байдена.

Трамп назвал США слабеющей страной, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков и другие проблемы, в том числе конфликт на Украине.

«И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — цитирует его ТАСС.