Трамп заявил, что немцы потеряют страну из-за сокращения поставок российского газа

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил немцев о потере страны из-за сокращения поставок российского газа на фоне конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

«Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — сказал бывший глава Белого дома.

Политик припомнил, как немцы смеялись над его предостережениями, когда он предупреждал ФРГ о такой угрозе. По его словам, он даже как-то отправил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг, чтобы «капитулировать» перед РФ.

«Я сказал, что если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — рассказал Трамп.

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