Трамп заявил, что уже сделал Америку великой

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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уже сделал свою страну великой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт республиканца.

Своей публикацией президент ответил на недавнее высказывание члена Демократической партии, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что США "никогда не были такими уж великими".

"Ух ты! Серьезный отпор губернатору Эндрю Куомо в ответ на его поистине глупое заявление о том, что Америке не хватает величия. Я уже вновь сделал Америку великой!" - написал глава Белого дома, предложив взглянуть на рынки, рабочие места и вооруженные силы. "Мы устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше! Эндрю оплошал! Ошибочка вышла!" — добавил республиканец.

Трамп добавил, что такие высказывания могут навредить политической карьере Куомо, добавив, что многие хотят отставки губернатора.

"Когда политик признает, что "мы не намерены вновь сделать Америку великой", то, похоже, не так уж много причин за него голосовать", — сказано в публикации республиканца.

Глава Белого дома заявлял о том, что за время пребывания на посту президента сделал для США больше, чем кто-либо из предшественников. При этом он отметил, что "Америка становится великой" гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать.