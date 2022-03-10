Трамп заявил об угрозе ядерной и Третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существует угроза начала ядерной и Третьей мировой войны. Такое мнение политик высказал в шоу Full Send Podcast.

«Я думаю, это [угроза ядерной войны] серьёзно, я видел на днях выступление [президента США Джона] Байдена, сказавшего, что мы не хотим воевать с Россией, так как она ядерная держава. <...> Это такой сигнал слабости?» — сказал Трамп.

Он отметил, что американцам стоит бояться ядерной войны, поскольку страной управляют «некомпетентные люди». Кроме того, по мнению экс-президента, существует шанс развития Третьей мировой, потому что США «больше не уважают».

В январе, выступая перед своими сторонниками в Техасе, Трамп уже заявлял: «Слабость и некомпетентность Байдена создают реальный риск Третьей мировой войны».