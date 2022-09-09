Трёхдневный марафон. В Барнауле стартовали выборы депутатов городской думы

В пятницу, 9 сентября 2022 года, стартовало голосование на выборах депутатов Барнаульской городской Думы. Выборы продлятся три дня — по воскресенье включительно. Краевая столица в 2022 году осталась единственным городом в регионе, где сохранились выборы по партийным спискам. Всего барнаульцам предстоит избрать 40 депутатов, а сама кампания обойдётся бюджету города почти в 106 млн рублей. Как голосуем и другие подробности — в материале amic.ru.

Прозрачность процесса и технические новинки

В 08:00 в Барнауле к работе приступили все 259 участковых избирательных комиссий. Почти 40% из них (101 УИК) оборудованы так называемой «электронной урной» или комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), который автоматически считает голоса избирателей. Кроме того, абсолютно на всех участках смонтированы камеры видеонаблюдения. За «чистотой процесса» следят наблюдатели от Общественной палаты региона — как минимум по одному человеку на каждом участке, и это не считая наблюдателей от политических партий и кандидатов-одномандатников.

А всего правом голоса в Барнауле обладают почти 525 тысяч жителей.

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Борьба партий и кандидатов

Изначально избирком допустил к выборам девять политических партий, причём три из них собирали подписи для регистрации. В избирательном бюллетене согласно жеребьёвке они расположены следующим образом: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР. Для попадания в гордуму партии необходимо преодолеть 5%-й барьер. Те, кто возьмут эту планку, и разделят в итоге 20 мандатов.

Ещё столько же мест предстоит разыграть на одномандатных округах. Здесь своих кандидатов выдвинули шесть партий (за исключением «Зелёных», «Родины» и «Партии пенсионеров»), также попытались зарегистрироваться и несколько самовыдвиженцев, но не всем это удалось. В итоге избирком допустил до выборов 122 человека, однако шесть из них затем снялись по собственному желанию. Трое из тех, кто взял самоотвод, представляют ЛДПР, двое — «Новых людей», один — «Коммунистов России». Произошли небольшие корректировки и в муниципальных списках. Девять партий суммарно заявили здесь 441 кандидата.

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Сколько «стоят» выборы в Барнауле

Выборы в Барнаульскую гордуму обойдутся бюджету города почти в 106 млн рублей. Это самая дорогая кампания в Алтайском крае. Для сравнения: ближайшие по стоимости выборы пройдут в Бийске. Местная дума обойдётся наукограду в 13,3 млн рублей.

Кстати, максимальная сумма на ведение кампании для одномандатника в краевой столице составляла 3 млн рублей. Партиям разрешалось наполнить фонды вплоть до отметки 30 млн рублей.

Новый состав Барнаульской гордумы будет сформирован сроком на пять лет — до 2027 года.