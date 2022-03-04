Третий этап переговоров между РФ и Украиной может состояться 5 или 6 марта
Михаил Подоляк отметил, что Украина всегда готова к переговорам с Россией
Третий этап российско-украинских переговоров может начаться 5 или 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса Зеленского.
Напомним, вечером 3 марта прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча состоялась в Беловежской Пуще на территории Белоруссии. Ожидалось, что переговоры начнутся ещё 2 марта, но украинская сторона прибыла позже из-за проблем с логистикой.
Позднее глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны договорились о проведении третьего раунда переговоров в ближайшее время.
Кроме того, сообщается, что стороны смогли договориться о том, чтобы организовать гуманитарные коридоры, а также достигли договорённости по прекращению огня.