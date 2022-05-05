Мошенники в Алтайском крае «продали» сельхозпродукцию на 16 млн рублей

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при покупке сельскохозяйственной продукции на сумму более 16 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, трое обвиняемых в соучастии ещё с одним лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и рассматривается судом, с 2020 года совершали мошеннические действия в отношении хозяйствующих субъектов.

Так, обвиняемые предлагали предпринимателям по выгодным ценам приобретать сельскохозяйственную продукцию — растительное масло, муку, сахарный песок, гречиху. При этом договоры оформлялись через фиктивные фирмы, созданные злоумышленниками специально для осуществления преступной деятельности.

После того как покупатели переводили денежные средства, мошенники переставали выходить с ними на связь, а продукцию не поставляли.

От мошеннических действий пострадали 12 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сумма причинённого ущерба превысила 16 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.