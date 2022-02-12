Трое россиян получили реальные сроки за поиск данных для Навального

Центральный районный суд Тулы назначил реальные сроки троим россиянам, которые искали данные для расследований Алексея Навального. Трое подсудимых работали под вывеской детективного агентства Lex-Gard, сообщает «Коммерсантъ».

Александра Зеленцова, Петра Каткова и Игоря Зайцева обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, а также в подделке документов. Суд установил, что они незаконно предоставляли информацию о входящих и об исходящих телефонных, интернет- и иных соединениях между абонентами, адресах их нахождения и используемых средствах связи.

Также суд утвердил, что для получения сведений они пользовались поддельными судебными постановлениями и удостоверениями сотрудников органов внутренних дел. По данным Baza, детективы собирали информацию о предполагаемых сотрудниках ФСБ, следивших за Навальным. Зеленцов искал клиентов в даркнете, а Катков и Зайцев занимались поддельными документами.

Все подсудимые признали свою вину. Зайцев и Катков получили по два года колонии-поселения с штрафом по 90 тыс. руб. каждому. Зеленцов проведёт четыре года в колонии строгого режима. Судебный процесс уместился в один день, поскольку дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее Алексея Навального внесли в реестр террористов и экстремистов.