"Труп нужно вынести". Макаревич поддержал идею захоронения Ленина

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Владимира Ленина, объявленного Союзом архитекторов России.

"Я считаю, что затея дурацкая. Труп оттуда нужно вынести, – уточнил Макаревич в беседе с журналистом ura.ru. – Но Мавзолей сам по себе – это достойное архитектурное сооружение, не нужно его никак использовать".

Ранее идею захоронения Владимира Ленина жестко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Рассуждения об этом он назвал "гробокопательством", сравнив с плевком в душу.

В Союзе архитекторов России уточнили, что решения о "выселении" Ленина и реорганизации Мавзолея не было. Конкурс является "упреждающим ходом", утверждают в организации.