Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область «навсегда»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приехали в Херсон, где встретились с главой областной администрации Владимиром Сальдо. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, Турчак пообещал, что «Россия останется здесь навсегда».

В ходе переговоров с Сальдо Пушилин заявил, что Крым и ДНР будут выстраивать экономические отношения с Херсонской областью. По его словам, ДНР заинтересована в её сельхозпродукции, есть спрос на сырьё, республика готова помогать в транзите в Россию.

Напомним, что ВС РФ сформировали военно-гражданские администрации (ВГА) в подконтрольных городах Херсонской области Украины 27 апреля. Сейчас почти вся территория области находится под контролем российской армии, а её жители возвращаются к обычной жизни. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.