Турчинов одобрил действия Турции в отношении российского Су-24
Силы турецких ВВС и ПВО действовали профессионально, как должны действовать в любой стране при нарушении границ, сказал Турчинов
24 ноября 2015, 19:05
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сказал, что Турция поступила правильно, когда нанесла удар по российскому Су-24.
"Силы турецких ВВС и ПВО действовали профессионально и так, как должны действовать соответствующие подразделения любой цивилизованной страны, когда ее суверенное пространство нарушают военные самолеты другого государства", - цитирует Турчинова РИА "Новости".
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Также он считает, что украинские военные в случае нарушения воздушного пространства военными самолетами должны действовать точно так же.
Российский бомбардировщик Су-24 разбился в Сирии во вторник, 24 ноября. Президент РФ Владимир Путин, что его сбил ракетой типа "воздух-воздух" турецкий самолет F-16 над сирийской территорией. Глава российского государства назвал это "ударом в спину от пособников террористов".
Крушение российского Су-24. Все материалы сюжета >>>
"Силы турецких ВВС и ПВО действовали профессионально и так, как должны действовать соответствующие подразделения любой цивилизованной страны, когда ее суверенное пространство нарушают военные самолеты другого государства", - цитирует Турчинова РИА "Новости".
Читайте также: Почему турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24?
Также он считает, что украинские военные в случае нарушения воздушного пространства военными самолетами должны действовать точно так же.
Российский бомбардировщик Су-24 разбился в Сирии во вторник, 24 ноября. Президент РФ Владимир Путин, что его сбил ракетой типа "воздух-воздух" турецкий самолет F-16 над сирийской территорией. Глава российского государства назвал это "ударом в спину от пособников террористов".
Крушение российского Су-24. Все материалы сюжета >>>
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