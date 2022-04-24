Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолётов, направляющихся в Сирию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолётов и даже гражданских самолётов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля», — подчеркнул он.

Чавушоглу отметил, что президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об этом главе РФ Владимиру Путину, после чего «полёты прекратились».

Чавушоглу добавил, что Москва и Анкара находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтрё, затрагивающим судоходство в черноморских проливах.