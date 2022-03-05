Тысячи цветов и открыток: барнаульские единороссы поздравили женщин краевой столицы с 8 Марта

В краевой столице активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» дали старт акции «Цветы для любимых» в ТЦ «Европа». Женщин краевой столицы поздравляли депутаты, волонтёры и любимец барнаульцев — белый медведь.

Как отметили руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов и депутат Иван Огнев, мужская часть Барнаульского местного отделения партии будет поздравлять цветами и открытками прекрасную половину краевой столицы и в праздничные дни.

Акция продлится до 8 марта включительно. Всего барнаульские единороссы планируют вручить до 15 тысяч цветов и открыток.

Напомним, днём ранее барнаульское отделение партии и «Молодая Гвардия» провели патриотическую акцию «Zа мир». Они развернули огромную георгиевскую ленту в виде буквы Z в одной из самых популярных локаций города — Нагорном парке.