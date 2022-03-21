«У Барнаула появился свой стиль»: городские депутаты оценили работу мэрии

Глава Барнаула, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслав Франк 18 марта выступил перед депутатами гордумы и общественниками. Он представил отчёт о деятельности администрации в 2021 году. Как отмечают слушатели, градоначальник в очередной раз показал глубокую погружённость в проблемы муниципалитета.

Так, по мнению депутата Барнаульской городской Думы от фракции «Единая Россия», руководителя Алтайского кластера машиностроения и энергоэффективных технологий Дмитрия Абалымова, с приходом Вячеслава Франка на должность главы городской администрации у мэрии начал появляться свой стиль работы, и деловой ритм администрации Барнаула не уступает городам-миллионникам.

«Мы видим, насколько Вячеславу Франку удалось переформатировать работу всей администрации города. Можно с уверенностью сказать, что у мэрии появился свой стиль: здесь слышат экспертов в своей области, принимают решения только после консультаций со специалистами, готовы принимать конструктивную критику. В администрации города дали дорогу молодым: в команду Барнаула только за 2021 год пришли профессионалы, средний возраст которых — в районе 30 лет», — отметил Дмитрий Абалымов.

Как добавил депутат, за последний год администрация краевой столицы перестала быть закрытой структурой, а среди профессионального сообщества промышленников и предпринимателей о мэре говорят только в положительном ключе.

«Работники администрации перестали закрываться, они стали открытыми к депутатскому корпусу. Сплочённая работа, выстроенная грамотными решениями мэра, даёт положительные результаты. Также за прошлый год поменялась работа и заместителей главы города, и руководителей комитетов: нам, депутатам, стало проще работать, понимания, что с нами готовы сотрудничать. Кстати, я часто слышу от коллег-промышленников очень показательную формулировку мэру: Вячеслав Франк — мужик. Его искренность и откровенность подкупают каждого», — заметил депутат.

С тем, что у администрации Барнаула появился свой стиль работы, согласен и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской Думы Андрей Солодилов. Депутат-единоросс отмечает, что все задачи и обязательства выполняются исполнительной властью точно и в срок.

«Вячеслав Франк и его команда действительно работают на благо города и не забывают ни об одной задаче, которую ставим им мы, депутаты городской думы. Взять, например, вопрос обеспеченности жителей Индустриального района доступной и качественной медициной. Благодаря большой работе, которую проделала городская администрация, скоро для барнаульцев откроет свои двери здание нового корпуса поликлиники № 14. Также хотелось бы отметить строительство новых школ и детских садов, ведущихся в нашем районе, и, конечно же, преображение многих дворов и общественных зон по всему городу», — подчеркнул Андрей Солодилов.

Как считает представитель «Единой России» в городском парламенте, грамотная политика руководства города положительно сказывается и на экономической ситуации в краевой столице.

«Мы — представители „Единой России“ — всегда добиваемся увеличения бюджета для Барнаула. И с помощью профессионалов из администрации города нам это удаётся. Ежегодно бюджет краевой столицы значительно прирастает. Так, если мы созыв городской думы начали с цифры 12 млрд рублей и по доходам, и по расходам, то с приходом Вячеслава Франка на должность мэра нам удалось значительно увеличить бюджет. В 2021 году мы приняли бюджет на 2022 год с уникальными для Барнаула цифрами: доходная часть — 22,7 млрд рублей, расходная — 23,6 млрд рублей», — прокомментировал Андрей Солодилов.

Причина такого прироста проста — администрация города успешно реализует национальные и федеральные проекты, а также проекты «Единой России» по городской среде и дорожному хозяйству, по школам и детским садам, а также по поддержке уровня заработной платы.