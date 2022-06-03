УАЗ, КамАЗ, Навка и Кабаева. ЕС ввел в действие шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России — с этого момента они вступают в силу. Кроме уже обещанного частичного эмбарго на поставки нефти из России, в него вошли ряд физических лиц и компаний.

Так, ограничения были введены в отношении основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, военнослужащие 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев, Супруга главы «Северстали» Александра Мордашова, дочь Дмитрия Пескова Елизавета, сын Николай, и жена Татьяна Навка. Кроме того, в списке оказалась и Алина Кабаева.

Также под санкции попали депутат Сергей Савостьянов, глава Роскомнадзора Андрей Липов, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава Мелитополя Галина Данильченко.

В списке также числятся журналисты РИА Новости, владелец «Независимой Нефтегазовой компании» Эдуард Худайнатов и ряд компаний — «Оборонэнерго», «УАЗ», «Воентелеком», «КАМАЗ», «ТатнефтьНефтехим», «Балашихинский литейномеханический завод», «Сухой», «Ремдизель» и «Военторг».

Напомним, что пакетом санкций также отключаются от системы SWIFT «Сбербанк», МКБ, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.