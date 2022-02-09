Убьем явку окончательно, но станем ближе к народу? Почему на Алтае хотят отказаться от выборов по партспискам

Два крупных города Алтайского края — Бийск и Рубцовск — в ближайшие месяцы намерены внести изменения в устав, чтобы провести осенние выборы в муниципалитетах по новой схеме. Если поправки будут приняты (а это далеко не факт, учитывая весомую роль оппозиции в представительных органах), то уже в сентябре жители не смогут голосовать за партии. Выбирать им придётся только среди одномандатников. Как нововведения отразятся на избирательной кампании и почему Барнаул пока решил воздержаться от экспериментов — в материале amic.ru.

Оппозиционеров при новой системе почти не останется

Прошедшие осенью 2021 года выборы в АКЗС нанесли сильный удар по позициям “Единой России”, причём речь идёт как о партсписках, так и округах, поэтому желание взять реванш, пусть и уровнем ниже, вполне объяснимо, говорит политолог Сергей Асеев. Тогда ЕР забрали 19 мест в округах из 34, сенсационно отдав 15 мандатов коммунистам. По партспискам перевес составил менее 10% в пользу партии власти.

В муниципалитетах традиционно расклады иные: там оппозиция, как правило, проигрывала округам, но спокойно разменивала 5%-ный барьер по спискам. Тем самым в состав представительного органа удавалось провести по несколько депутатов и сформировать полноценную фракцию, объясняет политтехнолог Константин Лукин. Теперь, если правила игры поменяют, оппозиция рискует потерять большую часть мест.

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Однако чтобы изменения вступили в силу, предстоит пройти длинный путь. Так, в начале представительный орган (гордума) должен рассмотреть вопрос о назначении публичных слушаний по изменению устава муниципалитета. В Бийске заседание гордумы, где этот вопрос значится в повестке, пройдёт 17 февраля. Сами же слушания, скорее всего, состоятся в марте. Предварительно известно, что власти не намерены расширять численность избираемых в гордуму депутатов. Сейчас в БГД проходят по 15 одномандатников и столько же списочников. Базовый вариант, который сейчас рассматривают, — преобразовать округа в двухмандатные. Это значит, что первые два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, становятся депутатами городской думы.

Публичные слушания почти наверняка пройдут гладко, здесь больших препятствий не предвидится. А вот в городских думах, что в Рубцовске, что в Бийске, возможны сюрпризы, предполагает Асеев. В первую очередь, из-за того, что “Единая Россия” не имеет необходимого большинства для принятия закона. А это значит — необходимо вступать в коалиции и убеждать оппозицию проголосовать “как надо”. Что может стать предметом торгов? Скорее всего, гарантия выдвижения в представительный орган власти на будущий срок кандидатов от ЕР, предполагает собеседник.

Но удастся ли найти “перебежчиков” в нужном количестве — большой вопрос. “Всем оппозиционным партиям это невыгодно. В одномандатных округах их бренд уже не будет иметь такого успеха. Те же ЛДПР и СР проходили в состав городских дум чаще всего по спискам, — отмечает Лукин. — А ещё кислород перекроют только почувствовавшим вкус больших выборов “Коммунистам России” и “Новым людям”. Одномандатники от этих партий вряд ли навяжут борьбу в округах, тогда как по спискам они имели все шансы разменять проходной барьер в 5%”.

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Для принятия решения в поддержку изменений в Бийской гордуме необходимо набрать 2/3 голосов от общего числа депутатов или же 20 человек. У ЕР сейчас только 16 депутатов. Поэтому на свою сторону необходимо переманить ещё как минимум четырёх человек. В Бийской думе сейчас заседают шесть коммунистов и по три либерал-демократа и справоросса.

Похожим выглядит расклад по Рубцовску. Устав города можно изменить, если “за” выступит более чем две трети депутатов. В рубцовском горсовете их 25. Это 16 единороссов, по четыре человека от КПРФ и ЛДПР, а также один справоросс. Минимальное большинство в таком случае составит 17 человек. То есть все единороссы плюс хотя бы один представитель оппозиции.

Менять или не менять — вот в чём вопрос

Аргументация сторонников изменений понятна, говорит Асеев: голосуя за одномандатников, люди выбирают конкретных депутатов, с которых потом имеют право спрашивать за результаты деятельности. Кто такие списочники и откуда они берутся — для многих до сих пор загадка. Особенно когда впоследствии свои мандаты так называемые “паровозы” отдают нижестоящим партийцам.

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Однако есть и обратная сторона медали: по мнению экспертов, отказ от списков превратит и так непопулярные у избирателей муниципальные выборы в процесс, никому, кроме самих кандидатов, неинтересный. “Отсутствие партий на выборах не способствует повышению явки. Как раз наоборот: многих избирателей привлекает известность партийных брендов и программ. В подавляющем большинстве случаев узнаваемость отдельных кандидатов намного ниже известности партий. Отменяя списки, мы получим конкуренцию “денежных мешков”, — считает Лукин.

По его мнению, эффективность представительного органа, сформированного исключительно по мажоритарной системе, в итоге станет лишь хуже, так как одномандатники в лучшем случае будут ориентированы только на отдельные городские территории, а в худшем — на реализацию собственных интересов.

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Переход на мажоритарную систему может серьёзно осложнить жизнь оппозиционным партиям, которые во многих случаях добиваются приемлемых для себя результатов именно благодаря голосованию по партийным спискам. Однако реформирование избирательной системы выгодно не столько “Единой России”, сколько местным властям, считает Асеев. Отказ же от партийных списков на муниципальных выборах в последние годы — общероссийская тенденция. Поэтому ничего удивительно, что Алтайский край её подхватил. Так, в 2022 году в половине горсоветов региональных столиц, где в сентябре пройдут муниципальные выборы, могут отказаться от смешанной избирательной системы в пользу мажоритарной.

В числе таких кампаний — выборы депутатов горсовета Горно-Алтайска. Рабочая группа уже готовит поправки, и на сессии 17 февраля они будут вынесены на публичные слушания. Сами слушания ориентировочно пройдут в марте-апреле. Сейчас в столице Республики Алтай применяется смешанная избирательная система: 10 мандатов распределяются по округам и 11 — по спискам.

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Помимо Горно-Алтайска, муниципальные выборы в этом году пройдут в десяти административных центрах — в том числе и в Барнауле. Здесь пока речи о переходе на мажоритарную систему не идёт. “Возможно, власти хотят сравнить итоги эксперимента по Бийску и Рубцовску и старую модель в краевом центре. При этом ещё большой вопрос — что окажется эффективнее”, — говорит Лукин. Кстати, изменения в устав муниципалитета, касающиеся выборов, необходимо внести до начала июля — когда будет дан официальный старт новой кампании.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов во всех муниципалитетах применялась мажоритарная избирательная система. В нулевых федеральные власти стали активно внедрять пропорциональную модель, в 2011 году даже был принят федеральный закон, обязывавший избирать по спискам не менее половины депутатов в городах и районах. Однако всего через два года его отменили, и это спровоцировало массовый откат к старой системе: уже на выборах 2014 года из 20 переизбиравшихся горсоветов 14 были сформированы по мажоритарному принципу. Потом процесс замедлился, в 2015-2019 годах переходы на чистую “мажоритарку” стали единичными, чаще горсоветы просто меняли пропорцию в пользу одномандатников.

Новый виток “департизации” муниципальных выборов произошёл в 2020 году. Тогда от партсписков отказались, например, в Новосибирске. Инициатива исходила от единороссов, которые говорили об усилении связи депутатов с избирателями конкретных округов. Главным бенефициаром реформы тоже стала “партия власти”: например, в Липецке её кандидаты получили 34 из 36 мандатов, а во Владимире — 25 из 25. В 2021 году целиком из одномандатников были сформированы гордумы Калининграда и Саратова.

Вероятно, тенденция к отмене партийных списков на муниципальных выборах продолжится. По мнению главы фонда “Петербургская политика” Михаила Виноградова, отмена партсписков помогает снизить представительство оппозиции в горсоветах, однако интересантом этого выступает не столько ЕР, сколько местная власть: “Отсутствие партсписков объективно снижает федеральное и медийное внимание к кампании и делает неудачи не столь резонансными и опасными”. Эксперт считает, что власти быстрее переходят на “мажоритарку” там, где это легче сделать технически и нет серьёзной фронды в региональных и городских парламентах. “В сентябре ключевое внимание будет приковано к губернаторским выборам и отчасти региональным. Возможно, поэтому федеральный центр не давит в ускоренном режиме менять всю систему. Значит, регионы сами реализуют свои представления о прекрасном и рисках, а эти представления неодинаковы”, — цитирует Виноградова “Коммерсант”.