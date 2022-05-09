Участники предварительного голосования «Единой России» почтили память павших воинов

В честь 77-й годовщины Великой Победы сегодня в краевой столице проходят главные торжественные мероприятия. Празднования начались с церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь Алтайского реготделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России», глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, исполнительный секретарь Барнаульского отделения партии Кирилл Гусев и участники предварительного голосования Сергей Струченко, Вячеслав Перерядов, Дмитрий Абалымов, Светлана Бочкова Иван Гладких, Валерий Касплер, Андрей Курышин, Иван Огнев, Марина Понкрашёва, Роман Репа, Юрий Ряполов, Николай Савинский, Андрей Солодилов и Кристина Юстус вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России», представителями патриотических, молодёжных и общественных организаций приняли участие в торжественной церемонии.

Затем цветы возложили у пантеона с фамилиями бойцов, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.