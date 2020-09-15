Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
По словам Светланы Тихановской, оппозиция планирует держаться вместе
15 сентября 2020, 16:52, Илья Звягинцев
Светлана Тихановская написала статью для американского издания Washington Post, где рассказала, что оппозиция планирует продолжать массовые акции.
"Все, что мы должны сделать – это держаться вместе. Нет вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили", – написала она.
По словам Тихановской, Белоруссия уже прошла "точку невозврата" и Лукашенко рано или поздно оставит власть.
"Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдет из власти", – считает Тихановская.
Она отметила, что оппозиции нужно продолжать мирные акции.
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