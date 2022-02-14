Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать вооруженного конфликта

Украина может отказаться от вступления в НАТО, для того чтобы избежать вооружённого конфликта, сообщает РИА Новости. Об этом заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко.

Дипломат отметил гибкость украинской стороны и добавил, что государство пытается найти лучший способ решения вопроса.

По словам Пристайко, Украина готова пойти “на серьёзные уступки“, чтобы разрешить разногласия мирным путём.

Ранее сообщалось, что представители Киева запросили в ближайшее время собрать страны, которые входят в Венский документ ОБСЕ и Россию для проведения переговоров.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Россия на запрос Украины по Венскому документу не ответила.