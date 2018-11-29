Украина попросила закрыть Босфорский пролив для российских кораблей

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Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на командующего ВМС Украины Игоря Воронченко в ходе 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

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"Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", — цитирует его слова УНИАН.

По словам военного, в данный момент Украина "защищает не только себя, но и западный мир", а Россия пытается "распространить свое доминирование" в Балтийском море, Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке.

Воронченко выразил уверенность, что для РФ "критически важно" установить контроль над Украиной. В противном случае реализация "демократических и евроатлантических преобразований" приведет к краху "имперских амбиций и авторитарной государственной машины" Москвы.

25 ноября три украинских военных корабля вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда ВМС Украины не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки судов. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".

На фоне произошедшего Киев ввел военное положение в 10 областях страны.