Украина попросила закрыть Босфорский пролив для российских кораблей
Россиян это заставит "знать, как нарушать нормы международного права"
Фото: rutraveller.ru
Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на командующего ВМС Украины Игоря Воронченко в ходе 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.
"Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", — цитирует его слова УНИАН.
По словам военного, в данный момент Украина "защищает не только себя, но и западный мир", а Россия пытается "распространить свое доминирование" в Балтийском море, Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке.
Воронченко выразил уверенность, что для РФ "критически важно" установить контроль над Украиной. В противном случае реализация "демократических и евроатлантических преобразований" приведет к краху "имперских амбиций и авторитарной государственной машины" Москвы.
25 ноября три украинских военных корабля вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда ВМС Украины не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.
Российским военным пришлось применить силу для остановки судов. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".
На фоне произошедшего Киев ввел военное положение в 10 областях страны.