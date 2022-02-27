Украина согласилась на переговоры в Белоруссии

Делегация Украины едет на переговоры с российской стороной в белорусский Гомель, сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского. Как сообщает РИА Новости, глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил информацию.

“Мы уже собирались уезжать, но нам поступила информация с украинской стороны о подтверждении проведения переговоров”, — сказал политик.

Отмечается, что переговоры между делегациями Украины и России в Гомельской области ожидаются на белорусско-украинской границе, пишет Белта. Мединский отметил, что Москва готова проводить переговоры с Киевом в любое время суток с целью достижения мира.

Напомним, ранее российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Гомель. Как заявил Песков, место выбрала украинская сторона. Несмотря на это, Зеленский заявил, что отказывается от переговоров в Белоруссии.

Отметим, что на этот раз российская сторона не приостанавливала спецоперацию.