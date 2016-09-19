Украина стала единственной страной, где нарушались права россиян на выборах
СМИ пишут, что россиян не пускали в здание посольства РФ в Киеве, а на одного гражданина России напали
Фото: mfa.bg
Омбудсмен РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что единственной страной в мире, где нарушались права россиян в ходе выборов в Госдуму, оказалась Украина. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.
Москалькова подчеркнула, что ни из одной страны в мире, где голосовали граждане РФ, больше таких сообщений не поступало.
Она отметила, что случай на Украине является единственным из-за рубежа, "в котором в отношении наших соотечественников пришёл сигнал о нарушениях".
"Газета.Ru" уточняет, что в день голосования представители националистической организации "Свобода" не давали россиянам пройти в здание посольства РФ в Киеве, чтобы проголосовать.
На одного из избирателей напали рядом со зданием российского посольства в столице Украины. Кроме этого, протестующие у посольства затоптали российский флаг.