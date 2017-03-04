Украина ввела санкции против чиновников Крыма и депутатов Госдумы
В этот список вошли больше 60 человек. В их числе глава Республики Крым Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская
4 марта 2017, 16:05
Фото: pixabay.com
Индивидуальным санкциям со стороны Украины подверглись чиновники Крыма и некоторые депутаты Госдумы, которые "душат свободу слова" на полуострове. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на "Укринформ".
В "черный список" Украины попали глава Республики Крым Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, крымский вице-премьер Дмитрий Полонский, министра внутренних дел республики Сергей Абисов. Как отмечается, персональные санкции введены в отношении более 60 человек.
Известно, что против них планируют возбудить уголовные дела.
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