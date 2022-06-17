Украина вводит визовый режим для граждан России. Об этом сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Донецкая Народная Республика может войти в состав РФ, сохранив слово «республика» в названии.