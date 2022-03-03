Украинская делегация на вертолётах вылетела на переговоры с Россией

Украинская делегация вылетела на вертолётах на переговоры с Россией, которые пройдут в Брестской области Белоруссии. Начало переговоров представители Киева ожидают в ближайшие часы.

«На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём», — написал в Twitter в четверг член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в Facebook сообщил, что «программой минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров. «Далее по обстоятельствам», — добавил он.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский рассказывал, что переговоры должны были начаться в 15:00 по московскому времени. Также он упомянул сложности с логистикой у делегации Украины — она собиралась в Польше, и только затем выдвинулась в Брестскую область.