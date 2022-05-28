Украинская православная церковь объявила о своей полной независимости

Собор Украинской православной церкви принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ. Об этом говорится в опубликованном на сайте церкви постановлении Собора.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», — говорится в постановлении.

Кроме того, Собор выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно российской военной спецоперации на Украине. Более того, УПЦ обвинила патриарха Кирилла в ереси и попросила лишить его престола.