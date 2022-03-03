Украинская сторона опровергла информацию о проведении переговоров в Беловежской пуще

Руководитель фракции «Слуга народа» и представитель украинской делегации Давид Арахамия опроверг информацию о том, что переговоры с российской делегацией пройдут в Беловежской пуще. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее представитель России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона выехала к месту проведения переговоров. Он также говорил о том, что стороны по обоюдному согласию решили встретиться на территории Беловежской пущи.

Арахамия сообщил, что переговоры действительно состоятся, но пройдут они в другом месте. Подробности, по словам политика, будут предоставлены позже.