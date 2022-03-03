Украинская сторона опровергла информацию о проведении переговоров в Беловежской пуще
Представители двух стран действительно планируют провести встречу, но в другом месте
3 марта 2022, 07:19, Илья Звягинцев
Руководитель фракции «Слуга народа» и представитель украинской делегации Давид Арахамия опроверг информацию о том, что переговоры с российской делегацией пройдут в Беловежской пуще. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее представитель России Владимир Мединский заявил, что украинская сторона выехала к месту проведения переговоров. Он также говорил о том, что стороны по обоюдному согласию решили встретиться на территории Беловежской пущи.
Арахамия сообщил, что переговоры действительно состоятся, но пройдут они в другом месте. Подробности, по словам политика, будут предоставлены позже.
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