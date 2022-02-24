Украинские пограничники десятками переходят на сторону России
Военнослужащие покинули все пункты на российско-украинской границе
24 февраля 2022, 15:46
Украинские пограничники массово прибывают в Россию, отказываясь продолжать служить на Украине. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ, в пункт пропуска Троебортное в Брянской области прибыли 26 украинских пограничников, а в пункт пропуска Джанкой в Крыму — ещё 16 военнослужащих.
По сообщению ведомства, на 13:00 (мск) украинские военнослужащие покинули все подразделения на российско-украинской границе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
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