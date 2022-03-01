Украинские пограничники издевались над индийскими студентами на границе с Польшей

Украинские пограничники издевались над студентами-медиками из Индии на границе Украины и Польши. Как сообщает Times of India, ненависть к гражданам другой страны якобы вызвана тем, что Индия не проголосовала против резолюции о спецоперации России на заседании Совбеза ООН.

Студенты, которых не пропускали на границе, рассказали, что их держали в положении почти что «заложников» на морозе, отказывая в еде, воде, укрытии и безопасном проходе. На кадрах, которые прислали граждане Индии, видно, как солдаты стреляют в воздух и применяют силу, чтобы разогнать людей.

Ещё в одном ролике видно, как украинский охранник отталкивает индийскую девушку, которая упала ему на ноги и умоляет позволить ей пересечь границу. Несколько студентов заявили, что жители Украины также настроены против них враждебно.

Новости

Политика Шойгу обвинил Украину в использовании мирных людей как живого щита

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Несмотря на то, что российские войска не наносят ударов по мирным объектам и городам, многие граждане страны и иностранцы стремятся покинуть страну, делая это преимущественно через границу Польши.