Украинские пограничники обвинили Белоруссию в участии в военном конфликте

Государственная пограничная служба Украины заявила, что граница страны подверглась атаке не только со стороны российских войск, но и при участии сил Белоруссии. Сообщение погранслужбы от 24 февраля приводит ТАСС.

“Около 05:00 (06:00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Белоруссией”, — отмечается в сообщении.

Ведомство сообщает, что атаки на погранотряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия. Они распространились в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Телекомпания CNN показала кадры с камеры видеонаблюдения, на которых колонна бронетехники движется по шоссе. Канал обозначил место записи как Сеньковку — пропускной пункт на границе Украины и Белоруссии.