Украинский депутат предложил воровать российский газ из трубопровода

Депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил воровать российский газ из трубопроводов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колонку депутата в издании «Украинская правда».

Разумков признал, что Украина должна выполнять свои обязательства по транзиту перед партнерами, но при этом решать проблемы он предложил за счет нарушения прав российской стороны.

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища», — заявил депутат.

Он считает парадоксальным то, что через Украину прокачивается большое количество газа, но при этом украинские хранилища пустуют.

По мнению Разумкова, власти страны должны с «Нафтогазом» проработать стратегический план развития отрасли.