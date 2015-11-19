Украинский депутат ударил чиновника СБУ. Видео

В четверг, 19 ноября, на заседании антикоррупционного комитета Верховной рады Украины произошла драка. Один из депутатов ударил ногой замруководителя главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Василия Писного, сообщает RT.

Так член межфракционного объединения ''УКРОП'' и бывший сотник "майдана" Владимир Парасюк отреагировал на критику в свой адрес. Депутат не только устроил драку, но и обвинил чиновника СБУ в "крышевании наркоторговли", сообщает ТАСС.

В защиту Владимира Парасюка уже выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Скандальный депутат также успел побывать командиром одной из рот батальона "Днепр-1". И регулярно выступает с жесткими заявлениями в адрес действующей власти.