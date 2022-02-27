Украинский политик объяснил, почему сорвались переговоры Зеленского и Путина

Киев отказался от переговоров с Москвой, потому что предложенные условия показались украинским политикам попыткой принуждения к капитуляции. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РИА Новости.

“Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы”, — рассказал Арестович.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский согласился провести с Владимиром Путиным переговоры о мире и прекращении огня. При этом Никифоров говорил, что шли консультации о времени и месте переговоров.