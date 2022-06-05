Умер известный алтайский защитник предпринимателей Эдуард Черченко

В Алтайском крае на 80-м году жизни скончался известный защитник прав предпринимателей Эдуард Черченко. Об этом сообщает «Алтапресс».

Черненко находился у истоков движения «Демократический выбор России» и несколько лет работал исполнительным директором Алтайского союза предпринимателей.

В 90-е годы он занимал весомые должности в таких предприятиях как «Барнаульский станкостроительный завод» и «Ротор». Кроме того, он создал одно из первых в крае частных предприятий, занимался развитием бизнес-объединений и экономики региона.

Прощание с Эдуардом Черченко состоится 7 июня.