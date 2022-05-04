Умер первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на супругу политика.

В конце апреля он был доставлен в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье бывшего главы республики было подорвано болезнью.

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. С 1991 по 1994 год был председателем Верховного Совета Беларуси. Подписывал Беловежские соглашения в 1991-м, которые положили конец существования СССР.

Ранее СМИ сообщили, что 25 мая может состояться съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя фракции. Предыдущий лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни в начале апреля.