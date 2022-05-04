Умер первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич
Политик скончался в возрасте 87 лет
4 мая 2022, 13:25, Никита Черников
Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на супругу политика.
В конце апреля он был доставлен в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня его выписали из больницы, но здоровье бывшего главы республики было подорвано болезнью.
Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. С 1991 по 1994 год был председателем Верховного Совета Беларуси. Подписывал Беловежские соглашения в 1991-м, которые положили конец существования СССР.
Ранее СМИ сообщили, что 25 мая может состояться съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя фракции. Предыдущий лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни в начале апреля.
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