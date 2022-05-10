Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на членов семьи экс-президента.

Напомним, что Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежские соглашения, после которых прекратил свое существование СССР.

С июля 2020 Кравчук занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В июне 2021 года перенес операцию на сердце, после которой находится в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.