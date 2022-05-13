Умер президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное Эмиратское агентство министерства по президентским делам.

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна», — говорится в сообщении.

Чем запомнился Халифа бен Зейд Аль Нахайян?

Он был старшим сыном основателя Эмиратов Зейда Аль Нахайяна. Президентом ОАЭ он стал в ноябре 2004 года, сменив на посту своего скончавшегося отца шейха Зайеда бин Султана аль-Нахайяна.

В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.

Аль Нахайян был одним из богатейших людей мира — его состояние оценивалось в 150 млрд долларов.

Отметим, что самое высокое строение в мире, на этапе строительства носившее название «Бурдж Дубай», в день открытия 4 января 2010 года было названо в честь него «Бурдж Халифа». Такой «подарок» был сделан президенту ОАЭ за 3 недели до его 62-летия.