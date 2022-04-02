Умерла звезда фильмов «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева

О заболевании, которое стало причиной смерти артистки, не сообщается

02 апреля 2022, 09:47, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Известная советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссёра Николая Лебедева.

Он выразил соболезнования родным и близким Яковлевой. Заболевание, которое стало причиной смерти артистки, режиссёр не назвал.

Александра Яковлева родилась в 1957 году. Её настоящая фамилия — Иванес, псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году ушла из кино. Наибольшую известность получила по работам в картинах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».