«Уникальный потенциал». Спикер АКЗС призвал власти активнее помогать сельскому хозяйству

Председатель АКЗС Александ Романенко озвучил свои предложения по поддержке отечественного АПК на заседании Совета законодателей, которое прошло 27 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба регионального Заксобрания.

Романенко выступил в качестве председателя комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. По словам спикера АКЗС, агропромышленный комплекс сталкивается с негативным внешним воздействием. Для того, чтобы его минимизировать и сохранить динамику развития Романенко предложил реализовать ряд конкретных мер: увеличить объемы льготного краткосрочного и льготного инвестиционного кредитования сельхозтоваропроизводителей и переработчиков; предоставить из федерального бюджета субсидии регионам на возмещение части затрат аграриев на закупку кормов не только для молочного скотоводства, но и для мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства и аквакультуры, а также разработать новый комплексный подход в вопросах селекции — и в растениеводстве, и в животноводстве.

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«Также необходимо проработать меры защиты аграриев в части начавшегося роста цен на технику, запчасти и иные используемые в сельском хозяйстве ресурсы. В противном случае есть риск столкнуться или с резким удорожанием продуктов питания, или с пресловутым „диспаритетом цен“, от которого страдали аграрии страны в 90-е годы», — подчеркнул руководитель краевого парламента.

Также Романенко назвал ряд предложений регионов. По его словам, нужно ввести мораторий на внедрение маркировки и систем прослеживаемости отдельных товаров, приостановить или отложить введение ряда экологических, ветеринарных и технических требований. При этом спикер признал, что эти требования — «правильные и нужные», поэтому речь идет именно о временной приостановке. Еще два предложения касались расширения лизинговых программ на льготных условиях в связи увеличением стоимости техники и принятия подпрограмм по селекции и семеноводству зерновых, технических, овощных культур и кукурузы, садоводству и питомниководству в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.

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Аграрная комиссия Совета законодателей доработает эти предложения и направит их в Минсельхоз, профильные комитеты Госдумы и Совфеда.

«Агропромышленный комплекс России имеет уникальный потенциал. И, несмотря на санкционное давление, он будет активно развиваться, обеспечивая и внутренний рынок, и экспорт. Но для этого нужна выверенная, масштабная, долгосрочная государственная политика. Уверен, что и те меры, которые уже приняты, и те, которые сегодня обсуждаются, позволят аграрному комплексу и дальше оставаться одним из локомотивов развития страны», — резюмировал Романенко.